Os cinco filmes marcantes de Donald Sutherland

O canadense Donald Sutherland, cuja morte aos 88 anos foi anunciada nesta quinta-feira (20), atuou em cerca de 200 filmes e séries com diretores talentosos como o italiano Federico Fellini ("Casanova") e os americanos Robert Altman ("M.A.S.H") e Oliver Stone ("JFK - A Pergunta Que Não Quer Calar").

Enviados para tratar os feridos, os três homens, admiradores das mulheres e do álcool, participam na guerra com descontração e bom humor.

Nesta comédia antimilitarista de Robert Altman, três jovens cirurgiões, incluindo Sutherland, causam estragos em uma base do Exército americano na Coreia.

Não foi sua primeira opção, mas Federico Fellini acabou elegendo Sutherland para encenar sua visão do sedutor "sem alma e sem sentido".

Neste thriller de Alan Pakula, o canadense interpreta John Klute, um enigmático detetive particular que busca um homem desaparecido em circunstâncias misteriosas. Durante sua investigação, conhece uma profissional do sexo exótica (Jane Fonda), que é assediada pelo telefone por um maníaco sexual.

Contou ainda que ao fim das filmagens, Fellini lhe deu "um relógio de ouro com as seguintes palavras gravadas: 'Com todo o meu amor, Federico''.

"Poderia ter encerrado a minha carreira neste momento", resumiu Sutherland.

- 'JFK - A Pergunta Que Não Quer Calar' (1991) -

A produção aborda a investigação do assassinato do presidente democrata americano John Fitzgerald Kennedy (JFK, como era conhecido).