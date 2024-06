O dilema dos eleitores judeus diante de uma escolha difícil na França

As eleições legislativas apresentaram um dilema para os eleitores judeus na França, entre uma extrema esquerda que consideram "antissemita" e a extrema direita, em um contexto de aumento das agressões contra os membros de sua comunidade.

"A extrema direita é o principal perigo que ameaça os judeus e a sociedade francesa, e todo o possível deve ser feito para evitar que chegue ao governo em 7 de julho", disse à AFP Lorenzo Leschi, do coletivo judeu de esquerda Golem.

No dia em questão, os franceses votarão no segundo turno das eleições legislativas, e os eleitores judeus temem precisar escolher entre um candidato de extrema direita e outro do partido A França Insubmissa (LFI, extrema esquerda).