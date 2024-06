NY homenageia Shirley Chisholm, 1ª mulher negra eleita para o Congresso dos EUA

A menos de cinco meses para as eleições presidenciais entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump, o Museu da Cidade de Nova York presta homenagem a Chisholm, nascida em 30 de novembro de 1924 no Brooklyn, filha de pais caribenhos e falecida em 1º de janeiro de 2005, que marcou a democracia americana nos anos 1960-1970.

Em 30 de novembro de 2020, Harris, que acabara de ser eleita vice-presidente, retomou o título do livro e slogan de campanha - "Unbought and Unbossed" (Nem comprada, nem mandada) - desta figura da esquerda negra americana que entrou em 1968 na Câmara dos Representantes e depois se apresentou nas primárias do Partido Democrata para as presidenciais de 1972.

"Ela abriu o caminho para mim e para tantas outras. Celebramos seu espírito brilhante e audacioso por derrubar barreiras", escreveu no Instagram Harris, primeira vice-presidente negra dos EUA.

Nas primárias democratas de 1972, Chisholm obteve apenas 2,7% dos votos. "Eu me candidatei porque alguém tinha que ser a primeira", disse Chisholm em um discurso.