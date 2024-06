Netanyahu lamenta 'ataques pessoais' depois de resposta da Casa Branca sobre armas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, descreveu as declarações da Casa Branca relativamente às suas alegações de que os EUA estão atrasando as entregas de armas a Israel como "ataques pessoais", mas disse que suportaria estes ataques desde que Israel recebesse as munições.

Nesta quinta-feira, 20, o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que os EUA estão "perplexos" com as alegações de Netanyahu no início desta semana de que os EUA estavam atrasando a entrega de armas e criando gargalos. Kirby disse que essas afirmações estavam incorretas.

Netanyahu, em um comunicado divulgado pelo seu gabinete, disse: "Estou pronto para sofrer ataques pessoais desde que Israel receba dos Estados Unidos a munição de que necessita na guerra para a sua existência". O israelense tem enfrentado problemas políticos internos crescentes, e analistas disseram que seus comentários na terça-feira, 18, sobre atrasos na entrega de armas provavelmente visavam reforçar o apoio entre sua base de direita em Israel e os apoiadores do país nos EUA, e não pareciam indicar escassez real de armas.