Museu em Londres presta homenagem a Naomi Campbell com exposição sobre 'lenda da moda'

Naomi Campbell se tornou em 1998 a primeira modelo negra a aparecer na capa da Vogue francesa. Anos depois, abre outra porta com uma exposição sobre sua carreira no museu londrino 'Victoria and Albert' (V&A).

A mostra "Naomi: In Fashion", que será inaugurada no sábado (22), percorre os 40 anos de carreira desta modelo nascida em Londres em 1970.

Aos 54 anos, Naomi Campbell continua desfilando nas passarelas, como fez recentemente para a marca Burberry.