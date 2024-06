México: três pessoas morrem em meio à tempestade tropical Alberto

Três pessoas morreram após a costa do México ser atingida pela tempestade tropical Alberto. A tempestade, que também ameaça o sul do Texas, nos Estados Unidos, marca o início da temporada de furacões no Atlântico Norte neste ano. As informações são da BBC.

Autoridades no México informaram que as três mortes ocorreram no estado de Nuevo León, no norte do país. Pelo menos duas das vítimas eram menores de idade. Do outro lado da fronteira, no Texas, foi emitido um aviso de desastre.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, a tempestade pode causar inundações e ventania nas costas dos dois países. Meteorologistas do órgão esperam que a tempestade caia no território mexicano até o fim desta quinta-feira, 20, sem atingir diretamente os EUA. O governo de Nuevo León suspendeu temporariamente os serviços de transporte público e escolas foram fechadas no estado de Tamaulipas.