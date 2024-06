México: presidente eleita anuncia parte do gabinete, com Marcelo Ebrard na Economia

Ebrard, de 64 anos, comandou até meados do ano passado as Relações Exteriores do governo de Andrés Manuel López Obrador, onde esteve por cinco anos. Deixou o cargo para competir no processo do partido governista Morena pelo posto de candidato à presidência, levado por Sheinbaum. O novo secretário de Economia foi também prefeito da Cidade do México entre 2006 e 2012. Após perder a disputa interna, Ebrard se distanciou por um tempo de Sheinbaum e denunciou irregularidades na escolha do candidato do partido, mas depois se incorporou à equipe de campanha e se postulou como candidato a senador, posto que ganhou na disputa de 2 de junho.