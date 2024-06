Mbappé já treina com máscara após fraturar nariz

O craque Kylian Mbappé, que quebrou o nariz no início desta semana na estreia da França na Euro 2024, treinou com uma máscara com as cores da bandeira francesa nesta quinta-feira (20) em Leipzig, um dia antes da partida contra a Holanda pela segunda rodada do Grupo D, em que é dúvida.

O capitão dos 'Bleus' fez exercícios físicos com o restante do grupo, embora tenha sido visto tentando ajustar a máscara durante os primeiros 15 minutos de treino, nos quais foi permitida a presença da mídia.

Foi a primeira vez que Mbappé usou esta máscara num treino, onde estão escritas as suas iniciais (KM) e desenhado um galo, um dos símbolos da França.