Mais de mil pessoas morrem em peregrinação à Meca em meio ao calor extremo

Mais de mil pessoas morreram neste ano durante o hajj, a grande peregrinação muçulmana à Meca, realizada sob um calor extremo, diz a agência de notícias AFP. A nova contagem divulgada pela agência inclui outros 58 egípcios, elevando para pelo menos 658 o número de peregrinos egípcios mortos na Arábia Saudita.

No total, 1.081 pessoas de cerca de 10 países morreram durante a peregrinação, um dos cinco pilares do islã que todo muçulmano é incentivado a fazer uma vez na vida. O número de mortos foi coletado pela AFP a partir de comunicados oficiais ou de entrevistas com diplomatas dos respectivos países. A Arábia Saudita não comentou oficialmente o número de mortos em meio ao calor durante a peregrinação, nem ofereceu quaisquer causas para aqueles que morreram.

Nesta quinta-feira, 20, centenas de pessoas fizeram fila no Complexo de Emergência do bairro Al-Muaisem, em Meca, tentando obter informações sobre seus familiares desaparecidos. Um médico e outro funcionário que falaram com a agência de notícias Associated Press (AP) sob condição de anonimato disseram acreditar que pelo menos 600 corpos estavam nas instalações.