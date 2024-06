Maduro promete respeitar resultado eleitoral enquanto mais opositores são presos na Venezuela

Maduro e outros candidatos menos relevantes - que se definem como opositores, embora distantes da liderança tradicional que os rotula de "colaboradores" - assinaram um documento na sede do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) que inclui "a vontade absoluta de reconhecer os resultados emitidos pelo Poder Eleitoral" e "competir em um clima de respeito, paz e participação democrática".

O nome de González estava no documento. "Ele não atendeu ao chamado da pátria", declarou Amoroso após chamar o opositor, sem sucesso, para assinar.

Outro candidato, Enrique Márquez, ex-reitor do CNE, também não compareceu ao evento.

"O povo da Venezuela tem que ver quem ama sua pátria e quem não, quem se ajoelha diante de outras pretensões que não as da Venezuela", disse Amoroso aos jornalistas. "Eles querem desconhecer, desestabilizar e sabotar este processo eleitoral, mas com eles ou sem eles, haverá eleições."

- "Não sejamos ingênuos" -

González declarou em comunicado que o reconhecimento dos resultados já fazia parte do acordo assinado no ano passado entre o governo e a oposição em Barbados, com mediação da Noruega e participação dos Estados Unidos.

"É um sinal do viés que caracteriza esta campanha desigual", afirmou o opositor, acrescentando que "revogar a observação internacional da União Europeia e aumentar a perseguição contra líderes e simpatizantes de nossa campanha" violava precisamente o que foi acordado em Barbados.

Amoroso retirou o convite à UE há um mês, depois que o bloco ratificou sanções individuais contra líderes do chavismo, embora tenha suspendido uma contra ele.

O documento desta quinta-feira também pedia o levantamento "absoluto" de todas as medidas punitivas contra a Venezuela.