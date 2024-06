Just Stop Oil: quem são os ativistas ambientais que atacam obras de arte e monumentos

O grupo britânico Just Stop Oil tem chamado a atenção e recebido críticas por perturbar eventos desportivos, salpicar tinta e comida em obras de arte famosas ou interromper o trânsito para chamar a atenção para o aquecimento global. Na quarta-feira, 19, as ações do grupo voltaram a repercutir após dois integrantes serem presos pela polícia do Reino Unido por jogarem tinta laranja no Stonehenge, histórico monumento de pedras localizado no sudoeste do país.

De acordo com o comunicado divulgado pelo próprio grupo, eles estão exigindo que o próximo governo assine um tratado juridicamente vinculativo para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis até 2030. Ainda segundo a nota, a tinta usada pelos manifestantes era feita de farinha de milho, e eles garantem que irá sair com a chuva. No entanto, não demorou para que o ato fosse condenado pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, que o definiu como um "gesto vergonhoso de vandalismo". O líder trabalhista Keir Starmer, seu principal oponente nas eleições do próximo mês, chamou o grupo de "patético" e disse que os danos eram "ultrajantes".

Resistência a petróleo, gás e carvão