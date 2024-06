Índia: 34 pessoas morrem e 80 são hospitalizadas por ingestão de bebida adulterada

O consumo de bebida alcoólica adulterada matou ao menos 34 pessoas e deixou mais de 80 hospitalizadas no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, na última terça-feira, 18. As autoridades afirmam que o número de mortes ainda pode aumentar. As informações são da BBC.

De acordo com o ministro-chefe de Tamil Nadu, M. K. Stalin, as vítimas ingeriram bebida alcoólica misturada com metanol, substância às vezes usada como anticongelante. Contrabandistas teriam vendido a mistura contendo metanol em pacotes por meio de um vendedor local, segundo o site The News Minute. A mistura teria o objetivo de aumentar a força da bebida - mesmo ingerido em pequenas quantidades, o metanol pode causar cegueira, danos ao fígado e morte, diz a emissora britânica.

O governante afirmou que quatros pessoas relacionadas com a venda da bebida foram presas. Ele também disse que policiais e agentes locais estão sendo punidos por negligência. "Em conexão com este incidente, foram tomadas medidas imediatas contra os agentes da polícia e o chefe do distrito foi transferido", diz em nota.