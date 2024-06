Guarda Costeira italiana recupera mais 12 corpos após naufrágio de embarcação que levava migrantes

A Guarda Costeira italiana anunciou nesta quinta-feira (20) que recuperou outros 12 corpos, depois que mais de 60 pessoas foram dadas como desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação com migrantes na costa da Calábria, no sudoeste do país. Entre os mortos estão pelo menos 26 crianças, algumas delas com poucos meses, segundo a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF). Onze pessoas sobreviveram à tragédia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Guarda Costeira informou que recuperou "outros 12 corpos, incluindo mulheres e crianças", no mar Jônico. O número de mortos agora é de 20, esclareceu.

Pelo menos 10 corpos foram encontrados na segunda-feira em outra embarcação de migrantes naufragada perto da ilha italiana de Lampedusa, informou o grupo de ajuda alemão ResQship. Cerca de 3.155 migrantes que tentavam chegar à Europa morreram ou desapareceram no mar Mediterrâneo no ano passado, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM). A mesma agência indica que mais de 1.000 migrantes morreram ou desapareceram no Mediterrâneo desde o início deste ano.