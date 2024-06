Gareca, agora no comando do Chile, se reencontra com Peru na Copa América

Hoje, 'El Tigre' está tem a missão de reconstruir a seleção chilena, que teve um início decepcionante nas atuais Eliminatórias para a Copa do Mundo sob o comando de seu compatriota Eduardo Berizzo.

O ciclo de Gareca deixou uma lembrança indelével no Peru, país que ele levou de volta à Copa do Mundo da Rússia-2018 após 36 anos de ausência.

O técnico argentino Ricardo Gareca vai reencontrar o Peru na sexta-feira (21), desta vez como técnico do Chile, na estreia das duas seleções na Copa América-2024.

O Chile de Gareca fez amistosos promissores rumo à Copa América, sendo que o último deles terminou com uma sólida vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai, com gols de Víctor Dávila (duas vezes) e Eduardo Vargas.

A partida do Grupo A, liderada pela campeã mundial Argentina, começa às 19h, horário local (21h), na casa do Dallas Cowboys na NFL: o AT&T Stadium.

O Peru também vive uma nova etapa, com o uruguaio Jorge Fossati como treinador.

"É lógico que o que o Ricardo (Gareca) fez na seleção peruana seja lembrado com respeito e carinho, é lógico que o valorizem muito (...), o coloquem num pedestal", declarou o uruguaio em entrevista a uma rádio.

Jorge Fossati, de 71 anos, também obteve bons resultados na preparação do Peru, com três vitórias e um empate.

"Temos um bom número de jogadores importantes, que jogam em ligas relevantes e que nos responderam como pessoas e atletas. Hoje tenho mais certezas do que dúvidas", comemorou Gareca, de 66 anos, em entrevista coletiva.

Os chilenos haviam vencido a Albânia pelo mesmo placar e perderam para a poderosa França, embora com um placar apertado de 3 a 2.

Um símbolo da velha guarda, Paolo Guerrero, está em sua lista de convocados. Será a sexta Copa América do artilheiro.

'El Predador', de 40 anos, lidera o ranking dos maiores artilheiros da Copa América ao lado do chileno Vargas, ambos com 14 gols. Os dois vão se encontrar na sexta-feira no AT&T Stadium em Arlington.

- Marco na arbitragem -

O brasileiro Wilton Sampaio será o árbitro principal da partida, mas os olhares estarão voltados para as compatriotas Edina Alves, quarta árbitra, e Neuza Back, quinta.