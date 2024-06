Exército de Israel diz que Hamas não pode ser destruído e expõe divergências com Netanyahu

"Esse negócio de destruir o Hamas, de fazer o Hamas desaparecer, é simplesmente jogar areia nos olhos do público", disse Hagari em entrevista ao Canal 13 na noite de quarta-feira, 19. "O Hamas é uma ideia, o Hamas é um partido. Está enraizado no coração das pessoas. Qualquer um que pense que podemos eliminar o Hamas está errado."

A resposta do governo Binyamin Netanyahu ao porta-voz do Exército, Daniel Hagari, que afirmou ser impossível eliminar o Hamas, evidenciou a crescente divisão dentro de Israel sobre os objetivos da ofensiva em Gaza e a falta de um plano robusto para o dia seguinte à guerra.

Netanyahu repete que a finalidade da guerra - lançada em resposta ao ataque terrorista de 7 de outubro - é aniquilar o Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007. O governo, no entanto, não detalha como o enclave seria governado depois disso.

"Netanyahu definiu como um dos objetivos da guerra a destruição das capacidades militares e governamentais do Hamas", insistiu o gabinete na resposta aos militares publicada no X. E concluiu: "A IDF (sigla em inglês para Forças de Defesa de Israel) está obviamente comprometida com isso".

No início da semana, Netanyahu já havia expressado seu descontentamento com a decisão do Exército de declarar uma "pausa tática" nos combates em Rafah para entrada de ajuda humanitária. De acordo com um assessor, ele foi pego de surpresa pelo anúncio. "Temos um país com um Exército, não um Exército com um país", reclamou o primeiro-ministro em reunião do gabinete, segundo informações obtidas pelo Canal 13.