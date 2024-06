EUA prioriza envios de mísseis antiaéreos à Ucrânia para enfrentar bombardeios russos

Os Estados Unidos "tomaram a difícil, mas necessária decisão de voltar a priorizar as entregas previstas a curto prazo de vendas militares para outros países, particularmente mísseis Patriot e NASAMS, para enviá-los à Ucrânia", anunciou em Washington o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

Os Estados Unidos têm sido um apoio militar fundamental para a Ucrânia, comprometendo mais de US$ 51 bilhões (R$ 276,6 bilhões) em armas, munições e outras ajudas de segurança desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

A Romênia prometeu, por sua vez, enviar à Ucrânia um sistema antiaéreo americano Patriot. Esse sistema foi progressivamente adotado pelas forças armadas de vários países da Otan, que se mostram reticentes em entregá-los à Ucrânia porque alegam que precisam deles para proteger seus próprios territórios.

- Putin adverte a Coreia do Sul -

O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu a Coreia do Sul que enviar armas para a Ucrânia seria um "grande erro" e que a Rússia poderia, em resposta, enviar material bélico para a Coreia do Norte.

Se a Coreia do Sul enviar armas para Kiev, "tomaremos a decisão correspondente, que provavelmente não será do agrado dos atuais dirigentes da Coreia do Sul", acrescentou.

"Aqueles que enviam [mísseis para a Ucrânia] pensam que não estão combatendo contra nós, mas já disse [...] que nos reservamos o direito de fornecer armas para outras regiões do mundo, de acordo com nossos acordos com a RPDC" (República Popular Democrática da Coreia, ou Coreia do Norte), sublinhou.

Os Estados Unidos consideraram "muito preocupante" a declaração de Putin.