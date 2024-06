EUA: lei exige exibição dos Dez Mandamentos nas salas de aula de escolas públicas da Louisiana

Opositores questionaram a constitucionalidade da lei e prometeram desafiá-la no tribunal. Proponentes disseram que a medida não é apenas religiosa, mas tem significância histórica. Na linguagem da lei, os Dez Mandamentos são "documentos fundamentais do nosso governo estadual e nacional".

A legislação que o governador republicano Jeff Landry assinou na quarta-feira, 19, exige a exibição dos Dez Mandamentos em um pôster de tamanho grande, com "fonte grande e facilmente legível" em todas as salas de aula públicas, desde o jardim de infância até universidades financiadas pelo Estado.

Os pôsteres, que serão acompanhados por uma "declaração de contexto" de quatro parágrafos descrevendo como os Dez Mandamentos "foram uma parte proeminente da educação pública americana por quase três séculos", devem estar nas salas de aula até o início de 2025.

De acordo com a lei aprovada, fundos estaduais não serão usados para implementar o mandato. Os pôsteres serão pagos por meio de doações. A lei também "autoriza", mas não exige, a exibição de outros itens em escolas públicas, incluindo: o Pacto do Mayflower, que foi assinado por peregrinos religiosos a bordo do Mayflower em 1620 e é frequentemente referido como a "Primeira Constituição" dos EUA; e a Declaração de Independência; e a Ordem do Noroeste, que estabeleceu um governo no Território do Noroeste - na atual região Centro-Oeste dos EUA - e criou um caminho para a admissão de novos Estados na União.

Debate teológico