Espanha vence Itália (1-0) e avança às oitavas da Euro-2024

Com um futebol de alto nível e várias chances de gol desperdiçadas, a Espanha venceu a Itália por 1 a 0 com um gol contra do zagueiro Ricardo Calafiori, nesta quinta-feira (20), em Gelsenkirchen, na Alemanha, e garantiu assim sua vaga nas oitavas de final da Euro-2024.

Antes da última rodada, 'La Roja' lidera o grupo B com seis pontos, enquanto a Itália permanece com três, seguida pela Croácia e pela Albânia, ambas com um ponto.

