Equador, a seleção a ser batida no Grupo B da Copa América

A ação nesta chave, em que nenhuma das seleções venceu a competição em sua história, começa no sábado com os duelos Equador-Venezuela, em Santa Clara, na Califórnia, e México-Jamaica, em Houston, no Texas.

Com o México questionado pelo fraco futebol que vem mostrando, o Equador estreia como a seleção forte do Grupo B da Copa América dos Estados Unidos, formado também pela Venezuela, que quer deixar de ser azarão, e uma Jamaica atingida pela ausência de um de seus principais jogadores.

Os equatorianos saem vitoriosos de duelos contra seleções de peso semelhante (venceu o Uruguai por 2 a 1 e o Chile por 1 a 0 e empatou em 0 a 0 com a Colômbia no ano passado), mas perde ao enfrentar gigantes como a Itália (2 a 0 em março) e Argentina (1 a 0 em 9 de junho).

Os jogadores comandados pelo técnico espanhol Félix Sánchez chegam ao torneio de seleções mais antigo do mundo com um retrospecto de seis vitórias nos últimos dez jogos, nos quais indicaram uma tendência que pode funcionar tanto a favor como contra eles.

Nos últimos anos, 'La Tricolor' deu um salto no futebol sul-americano: esteve em duas das últimas três Copas do Mundo (2014 e 2022) e produziu nomes como Enner Valencia, Piero Hincapié, Moisés Caicedo e a joia Kendry Páez.

"Vamos com a confiança de poder competir e tentar conseguir um resultado positivo", disse Sánchez.

- México quer calar críticas -

No México, o técnico Jaime Lozano é muito criticado pelos maus resultados e pela forma como conduz a renovação do elenco visando a Copa do Mundo de 2026, que o país organiza junto com Estados Unidos e Canadá.

Seleção mais bem-sucedida da América do Norte, com doze Copas Ouro e uma Copa das Confederações (1999) em sua galeria, 'El Tri' perdeu as duas últimas partidas preparatórias: uma dura goleada de 4 a 0 para o Uruguai e uma derrota de 3 a 2 para uma seleção brasileira com alguns reservas.

E em março perdeu a final da Liga das Nações da Concacaf para os Estados Unidos (2-0), a quem não vence há quase cinco anos.

Para renovar o elenco, deixou de fora rostos famosos como o goleiro Guillermo Ochoa (38 anos) e os atacantes Hirving 'Chucky' Lozano (28) e Raúl Jiménez (33).

Uma de suas apostas, o goleiro Luis Malagón, do América, se machucou antes do jogo contra o Brasil e ficará de fora do torneio.