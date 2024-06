Dupla de arquitetos franco-japoneses e a mexicana Frida Escobedo renovarão o Centro Pompidou de Paris

Um escritório de arquitetura franco-japonês e a arquiteta mexicana Frida Escobedo renovarão o Centro de Arte Contemporânea Georges Pompidou, um museu icônico de Paris que deverá fechar suas portas por cinco anos a partir de setembro de 2025.

O francês Nicolas Moreau e o japonês Hiroko Kusunoki são os principais arquitetos do projeto, juntamente com Frida Escobedo, anunciou a instituição nesta quinta-feira (20).

O estúdio de Escobedo ganhou notoriedade internacional com projetos como a expansão do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, com uma nova ala de arte moderna, que deverá ser aberta ao público em 2029, ou a Serpentine Gallery, em Londres, em 2018.