Donald Sutherland, um gigante camaleônico nascido no Canadá

Sutherland, cuja morte foi anunciada nesta quinta-feira (20) por seu filho Kiefer Sutherland, foi aclamado como "um dos atores de cinema e televisão mais versáteis do século" pela revista Variety.

Memorável "Casanova" de Fellini, o canadense Donald Sutherland teve uma carreira tão prolífica quanto eclética, com cerca de 200 papéis em filmes e séries, nos quais costumava interpretar personagens conflituosos e engraçados.

Participando de cerca de um filme por ano desde seu início nos anos 1970, quase nunca atuou duas vezes sob o comando do mesmo diretor.

Mas foi o thriller de Alan Pakula "Klute, O Passado Condena" que realmente fez sua carreira decolar em 1971. Ali encarnou um detetive particular em busca de um assassino perverso que ameaça uma prostituta, interpretada por Jane Fonda.

Em 1967, interpretou seu primeiro papel de destaque, sob a direção de Robert Aldrich, em "Os Doze Condenados", com Charles Bronson.

Em meados da década de 1960, apareceu em séries britânicas cult como "O Santo" e "Bowler Hat and Leather Boots". Depois estreou no cinema em filmes de terror italianos como "O Castelo dos Mortos Vivos".

Aos 14 anos tornou-se DJ em uma emissora de rádio da Nova Escócia. Formado em teatro e engenharia pela Universidade de Toronto, inclinou-se pelo teatro e, aos 22 anos, partiu para a Royal Academy of Dramatic Arts, em Londres.

Nascido em 17 de julho de 1935 em Saint John (New Brunswick, leste do Canadá), Donald Sutherland teve uma infância marcada por graves problemas de saúde: hepatite, poliomielite, febre reumática.

Com Fonda, que foi sua companheira por um tempo, liderou várias ações contra a Guerra do Vietnã e filmou o documentário pacifista "F.T.A.".

Era um ator que gostava de mudar de aparência para seus papéis, seja com um corte bob e óculos escuros no antimilitarista "M.A.S.H" (1970), o grande bigode que exibiu no terror "Invasores de Corpos" (1979), ou sua aparição de cabelos longos como ninguém menos que Jesus Cristo em "Johnny Vai à Guerra" (1971).

Sutherland nunca teve um físico nos moldes de Hollywood.