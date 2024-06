Colômbia cria tribunais para resolver disputas de terras

Segundo o ministério, os novos tribunais buscam dar "proteção especial aos camponeses e às comunidades étnicas", em um dos países da América Latina com maior concentração de terras, segundo a ONG Oxfam.

"Uma notícia muito boa, principalmente para os nossos camponeses e camponesas! Foi aprovada a lei estatutária de jurisdição agrária", publicou na rede social X o ministro da Justiça, Néstor Osuna. A iniciativa foi aprovada no Senado por 74 votos a 1.

O congresso da Colômbia aprovou nesta quinta-feira (20) uma lei que cria tribunais especializados em disputas agrárias, parte do acordo de paz assinado em 2016 com a guerrilha das Farc.

A criação faz parte dos compromissos entre o Estado e as Farc, guerrilha que assinou a paz em 2016. A nova jurisdição "salda uma dívida histórica" e "ratifica a vontade do governo de cumprir os mandatos do Acordo Final de Paz", comemorou a pasta da Justiça.

O regulamento da jurisdição agrária será definido em outra lei, que tramita no parlamento.

A Colômbia vive um conflito armado que já fez 9,5 milhões de vítimas em mais de meio século, a maioria deslocados. Camponeses e comunidades indígenas foram vítimas de desapropriação por grupos armados, muitas vezes em aliança com empresários, indicou a estatal Comissão da Verdade.