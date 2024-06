Coalizão de esquerda na França pede 'esforço de patriotismo econômico' a bilionários

A coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) pediu, nesta quinta-feira (20), um "esforço de patriotismo econômico" aos bilionários, depois que os empregadores franceses consideraram "perigoso" o seu programa econômico para as eleições legislativas de 30 de junho e 7 de julho. "Os bilionários podem levantar a mão e eu pedirei desculpas pelo esforço de solidariedade e patriotismo econômico que lhes peço", disse o socialista Boris Vallaud em nome do NFP durante um debate com organizações patronais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A França vive a campanha eleitoral das suas eleições legislativas mais incertas, em que o partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN) tem 33% das intenções de voto, seguido pelo NFP (28%) e pela aliança centrista no poder (18%), de acordo com uma pesquisa do Ifop.

A vitória do RN nas eleições europeias de 9 de junho na França provocou a antecipação das eleições pelo presidente centrista Emmanuel Macron, que arrisca compartilhar o poder com um governo de ideologia política diferente até o final do seu mandato em 2027. Neste contexto, a associação patronal francesa Medef considerou na quarta-feira os programas econômicos do RN e da coalizão de esquerda "inadequados" e "perigosos para a economia, o crescimento e o emprego franceses". A associação patronal deu como exemplo o desejo de revogar a impopular reforma da Previdência, o salário mínimo interprofissional de 1.600 euros (9.395 reais) líquidos mensais, o bloqueio de preços ou a redução do IVA sobre produtos energéticos.