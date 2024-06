Chuvas deixam 21 mortos e danificam infraestrutura na América Central

Pelo menos 21 mortos, rios transbordados e múltiplos danos em estradas são os resultados das chuvas que assolam a América Central há uma semana, especialmente Guatemala, El Salvador e Honduras, informaram nesta quinta-feira (20) as instituições de socorro.

Em El Salvador, o país mais afetado, foram registrados 13 óbitos, após a morte de uma menina nesta quinta, quando sua casa foi soterrada por um deslizamento de terra no distrito de Santo Tomás, no sudeste de San Salvador, informou a Defesa Civil na rede social X.

Na vizinha Guatemala, hoje subiu para sete o número de vítimas com as mortes de uma mulher e de um menino em um vilarejo no município de El Quetzal, perto da fronteira com o México.