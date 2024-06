Chacina deixa sete mortos no Ceará

Sete pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na madrugada desta quinta-feira (20), em uma aparente execução a tiros na cidade de Viçosa do Ceará, anunciaram as autoridades locais. "Equipes das Forças de Segurança do Ceará estão em diligências ininterruptas, com o intuito de elucidar as sete mortes e duas lesões à bala registradas na madrugada desta quinta-feira", informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do estado na rede social X. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os investigadores buscam especialmente estabelecer as motivações de seus autores.

Segundo a rede de televisão local TV Verdes Mares, os fatos ocorreram por volta das 3h00 desta quinta-feira, nesta cidade de quase 60 mil habitantes, a oeste da capital Fortaleza. As vítimas estavam em um bar próximo a uma praça no centro da cidade, quando um grupo de agressores chegou a bordo de vários veículos. Imagens de câmeras de segurança exibidas pela rede local mostram que as vítimas foram conduzidas à praça com as mãos na cabeça e alinhadas lado a lado. Elas teriam sido assassinados naquele momento.