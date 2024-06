Carrefour inaugura primeiro supermercado Atacadão na França

O grupo francês anunciou em 2022 a chegada em 2023 desta rede especializada em artigos de baixo preço e grandes quantidades e muito popular no Brasil.

O CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, presente na inauguração, elogiou o "formato inédito" do supermercado com uma gama de produtos a preços não encontrados na França.

O supermercado oferece vendas em varejo e atacado.

"Esperamos gerar cerca de 30% das nossas vendas" por meio de profissionais, que se beneficiarão de preços diferentes dos do público em geral, disse à AFP Noël Prioux, diretor executivo do Carrefour responsável pelo projeto Atacadão.