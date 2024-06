Calor mata Centenas em Meca, diz agência

Embora a Arábia Saudita não tenha relatado número oficial de mortes, segundo o jornal americano The New York Times , notícias de uma série de países cujos fiéis foram ao hajj mostraram que o calor foi fatal para o festival religioso este ano.

Pelo menos 13 pessoas do Estado de Kerala, na Índia, morreram, de acordo com um funcionário da administração local, enquanto a agência de notícias estatal russa Tass relatou as mortes de 4 cidadãos por "causas naturais relacionadas a saúde e idade". Três peregrinos do Senegal também morreram, segundo declaração oficial.

O Ministério das Relações Exteriores do Egito disse que a equipe consular na Arábia Saudita estava trabalhando "dia e noite" para ajudar a facilitar enterros e buscas por peregrinos egípcios desaparecidos, sem dar um número. O Ministério da Imigração do Egito criou uma "sala de operações" 24 horas diante de numerosos pedidos de socorro sobre parentes desaparecidos, disse o Serviço de Informação do Estado. O órgão acrescentou que funcionários estavam visitando hospitais e centros médicos sauditas.

Segundo balanço da agência France Presse, o número de fiéis mortos ontem era de 922. Parentes de várias nacionalidades percorriam hospitais em busca de desaparecidos.

Este ano, o hajj atraiu cerca de 1,8 milhão de peregrinos - 1,6 milhão do exterior -, segundo as autoridades sauditas. O hajj é um dos cinco pilares do islã e todos os muçulmanos que têm condições devem fazê-lo pelo menos uma vez na vida. Ao longo dos anos, o festival foi assolado por uma série de calamidades, de tumultos a incêndios e surtos de doenças. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.