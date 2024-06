Boicote por guerra em Gaza fortalece marcas locais no Paquistão

"Depois disso, todas as casas que eu frequentava ou que meus amigos frequentavam tinham ColaNext. Pessoas de Karachi até o norte do país estão a elogiando ", diz Mian Zulfiqar Ahmed, diretor administrativo da Mezan Beverages, a subsidiária que produz o refrigerante.

O Mezan Group, fabricante de alimentos e bebidas, impulsionou as vendas de um de seus refrigerantes com um novo slogan comercial: "Porque a ColaNext é paquistanesa"

O movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS) é uma campanha global de solidariedade ao povo palestino que busca pressionar financeiramente Israel por seu bloqueio a Gaza e pela ocupação da Cisjordânia.

O BDS ganhou novo ímpeto após um ataque de combatentes do Hamas no sul de Israel, que desencadeou uma ofensiva militar que deixou pelo menos 37.396 pessoas mortas em Gaza, a maioria civis, de acordo com o ministério da saúde do território governado pelo Hamas.

O ataque do movimento palestino matou 1.194 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números israelenses, além de 251 reféns, dezenas dos quais ainda estão desaparecidos.