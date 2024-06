Argentina vence Canadá (2-0) na abertura da Copa América-2024

Com um explosivo Lionel Messi no segundo tempo, a tricampeã mundial Argentina iniciou com sucesso a defesa do título da Copa América ao vencer o Canadá por 2 a 0, na abertura do torneio continental, nesta quinta-feira (20), em Atlanta, nos Estados Unidos.

Os atacantes Julián Álvarez, no início do segundo tempo (49'), e Lautaro Martínez (88'), foram os autores dos gols no Estádio Mercedes-Benz, com a presença massiva de 70.564 espectadores.

Com esta vitória na abertura do Grupo A, que é completado por Chile e Peru, a Argentina ampliou para 21 jogos sua invencibilidade desde aquela surpresa contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2022, no Catar.