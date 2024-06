Abrigo Assabil, centro da migração global para os Estados Unidos

Procedentes da Argélia, da Síria, do Iêmen ou do Afeganistão, novos migrantes aguardam no México a oportunidade de obter asilo e de conseguir uma vida melhor nos Estados Unidos, em uma fronteira que se tornou global.

A crescente diversidade da migração é categórica: 1,39 milhão de pessoas de 177 nacionalidades atravessaram o México entre janeiro e maio passados, segundo dados oficiais.

Com histórias tão variadas quanto os idiomas, os hóspedes do Abrigo Assabil, na fronteira de Tijuana (nordeste), fogem aos moldes desse fenômeno na região: nenhum vem da América Latina nem fala espanhol e a maioria professa o islamismo.