O espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão de Wimbledon e de Roland Garros, há apenas onze dias, foi eliminado nesta quinta-feira (20) na segunda rodada do Torneio de Queen's, na Inglaterra, no qual defendia o título, enquanto o número 1 Jannik Sinner se classificou para as quartas de final do ATP 500 de Halle, na Alemanha.

Sinner, semifinalista em Wimbledon, venceu o húngaro Fabian Marozsan (45º) por 2 sets a 1 com parciais de 6-4, 6-7 (4/7) e 6-3. Na próxima rodada ele vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas (11º) ou o alemão Jan-Lennard Struff (41º).

Em uma quadra central lotada para ver o fenômeno italiano, Sinner logo conseguiu sua primeira quebra, no segundo game de serviço do húngaro.