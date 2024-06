Ucranianas estupradas por soldados russos rompem silêncio

As palavras de Daria Zymenko, uma ilustradora de 33 anos, impressionaram uma coletiva de imprensa organizada em Paris pela ONG SEMA Ucrânia, que ajuda ucranianas vítimas de estupros por soldados russos.

Calcular o número exato de estupros é difícil, uma vez que as ONGs "não têm acesso aos territórios ocupados", disse Iryna Dovgan, uma ucraniana de 62 anos de Donetsk, leste do país, que fundou e dirige a SEMA Ucrânia.

Quando voltou para a casa dos pais, preferiu "ficar quieta". Um dia depois, os soldados retornaram "para fazer o mesmo". No dia seguinte, o Exército ucraniano "felizmente chegou".

Em 28 de março, ela foi levada para uma casa abandonada, onde os soldados mandaram que tirasse a roupa. "Lá eu entendi que não era um interrogatório: eles me estupraram durante duas horas".

Pouco depois, soldados "bêbados e armados com fuzis" invadiram a casa da família e exigiram que Daria os acompanhasse "para um interrogatório". "Minha família implorou [...] mas eles apontaram suas armas para nós, dizendo que se eu não fosse com eles, nos matariam".

"Eu estava saindo [da região] de táxi" em 15 de maio de 2014, "e o motorista me denunciou aos separatistas em um posto de controle, dizendo que eu havia encontrado militares ucranianos", disse a documentarista.

"Eles me tiraram do carro e me interrogaram" por várias horas. Ameaçaram cortar suas orelhas e dedos.

Durante três dias, um militar - russo, segundo ela - a manteve presa em um apartamento em Kramatorsk. "Ele me forçou a tirar a roupa, entrar na banheira e depois me estuprou", contou.

Durante anos, Alissa não conseguiu contar à família, que descobriu seu estupro muito mais tarde.

- "Mancha escura" -

Segundo a SEMA Ucrânia, cada vez mais vítimas rompem o silêncio no país, onde a violência sexual é um tabu.

"As mulheres também concordam em falar porque a agressão russa não acaba [...] e outras mulheres correm o risco de serem atacadas: é o nosso grito e o nosso pedido de ajuda", diz Iryna Dovgan.

Daria afirma que tentou "esquecer a experiência horrível", mas os ataques de ansiedade eram frequentes. Ela recebeu ajuda psicológica através da SEMA e apresentou queixa no exterior, mas preferiu não informar em qual país.

Alissa não teve qualquer tipo de assistência do Estado ucraniano, mas em 2019 conheceu a fundadora da ONG e outras "sobreviventes" de estupros, e então teve consciência "da mancha escura, do trauma que tinha dentro dela". Ela apresentou uma queixa à Procuradoria-Geral da Ucrânia.

"Você não se cura de uma experiência como essa [...] você pode simplesmente se sentir melhor", disse Alissa, que ainda tem pesadelos.

lp/cf/jf/lpt/jvb/zm/jc/yr