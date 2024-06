Soldado americano condenado à prisão na Rússia por ameaças e roubo

O soldado americano foi detido no mês passado na Rússia, para onde viajou para se encontrar com uma mulher russa com a qual iniciou um relacionamento quando estava em serviço na Coreia do Sul.

Black foi processado por acusações de ameaças de morte e agressão contra sua namorada russa. Também foi acusado de supostamente ter roubado 10.000 rublos da vítima, o equivalente a pouco mais de 100 dólares (540 reais na cotação atual), informaram fontes judiciais.

A namorada, identificada pela imprensa russa como Alexandra Vashuk, denunciou Black à polícia.