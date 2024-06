Seis militares acusados de violentar menina vão a audiência em El Salvador

A audiência foi instalada no Primeiro Juizado de Instrução do distrito de Santa Tecla, 10 km a oeste de San Salvador.

Seis membros do exército de El Salvador que estão presos acusados de violentar uma menina de 13 anos em 2023 enfrentam uma audiência para determinar se serão enviados a julgamento, informou a Procuradoria nesta quarta-feira (19).

Segundo a Procuradoria, em 23 de setembro de 2023, os seis militares surpreenderam a menina de 13 anos e outros três adolescentes que a acompanhavam em Mizata, uma praia muito visitada por turistas estrangeiros no Pacífico, onde a jovem foi violentada.

Um promotor do caso, não identificado e que não teve o rosto exibido, explicou em um vídeo divulgado pela PGR no X que os militares são acusados dos crimes de privação da liberdade, estupro de menor ou incapaz e agressão sexual contra menor ou incapaz, todos com agravantes.

Eles também são acusados dos crimes de lesões e ameaças com agravante especial.