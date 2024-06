Reino Unido tem recorde de entrada de migrantes a duas semanas das eleições

Um grupo de 882 migrantes atravessou na terça-feira o Canal da Mancha, da França para o Reino Unido, o maior número em apenas um dia em 2024, anunciaram fontes oficiais nesta quarta-feira, a apenas duas semanas das eleições britânicas.

O combate à imigração irregular é um dos principais temas no debate político para as eleições de 4 de julho. O número anunciado pelo Ministério do Interior eleva para 12.313 a quantidade de pessoas que chegaram ao país desde o início do ano depois de atravessar o Canal da Mancha.

A chegada de imigrantes sem documentos em 2024, que percorrem o trajeto entre França e Reino Unido em pequenas embarcações, aumentou 18% na comparação com o mesmo período do ano passado, apesar das medidas mais severas adotadas pelo governo conservador nos últimos anos