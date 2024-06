Mais migrantes nos EUA: a solução que Nebraska procura devido à falta de trabalhadores

São ucranianos, afegãos e mexicanos... emigraram para Nebraska, um estado conservador no centro dos Estados Unidos. Longe dos debates acalorados da campanha presidencial, as empresas locais, com falta de trabalhadores, recebem o grupo de braços abertos e pedem a reforma do sistema legal de imigração.

Nos arredores de Lincoln, capital do estado, fica a fábrica da montadora Kawasaki. Um aviso fixado na entrada afirma: "Estamos contratando".

Ramiro Ávalos, mexicano que trabalha lá há dois anos, fiscaliza os vagões do metrô que em breve entrarão em operação em Nova York.