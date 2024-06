Luz no fim do túnel para um cubano em Nebraska

"Viemos com o objetivo de vencer e viemos com um sonho", diz ele à AFP, acrescentando que os cubanos estão acostumados a "trabalhar muito".

Com a ajuda de fiéis e do pastor da Destiny Church, se estabeleceu na igreja local, onde ficou por meses e ganhou um carro de presente.

Israel afirma não ter sofrido racismo, um assunto delicado em meio à campanha eleitoral para as eleições presidenciais de novembro.

Dois terços dos residentes do condado de Grand Island votaram no ex-presidente republicano Donald Trump em 2020.

Segundo o cubano, a política do presidente democrata Joe Biden "favorece a nós, imigrantes", mas Israel também considera "positivo" que Trump queira "que as pessoas que entram neste país venham com alguma coisa, com a lógica de trabalhar, de contribuir, não de agressão, de violência".

jul/vmt/rle/erl/nn/yr/aa