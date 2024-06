Kenzo mistura streetwear de Tóquio com o chique de Paris

Os homens apresentaram roupas de trabalho folgadas, inspiradas em uniformes de operários e pescadores japoneses, com um toque de streetwear, sem mangas ou com jaquetas bomber.

A marca Kenzo, do grupo LVMH, mostrou nesta quarta-feira (19) o resultado da mistura do chique de Paris com o streetwear de Tóquio, em um desfile nos jardins do Palácio Real da capital francesa.

Verde, amarelo e laranja foram as cores dominantes. Chamou a atenção uma peça de malha branca semelhante a uma balaclava, com fechamento por zíper no meio do rosto, usada com óculos de sol.

Para as mulheres, a Kenzo apostou em vestidos de crochê para a noite e tailleur e top bandeau, além de saias drapeadas, sem a mesma preocupação com o conforto.

Pharrell Williams, diretor artístico da Louis Vuitton Homme, prestigiou, como de costume, o amigo Nigo, um astro musical japonês que assumiu as rédeas da marca em 2021.