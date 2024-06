Israel diz ter aprovado plano para uma guerra contra o Hezbollah no Líbano

Militares de Israel afirmaram nesta terça-feira, 18, ter "aprovado e validado" planos operacionais para uma possível ofensiva no Líbano, já que os meses de combates com o Hezbollah, a força paramilitar mais importante do mundo árabe, ameaçam se transformar em uma guerra total. O comunicado militar não prometeu uma ofensiva israelense iminente no Líbano - qualquer plano ainda deve ser examinado pelos líderes de Israel. Mas parece indicar que, depois de meses de combates olho por olho, o exército quer mostrar que está preparado para uma ação mais dura. Os militares não especificaram o que os planos implicavam Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O anúncio surge em um momento em que os Estados Unidos tentam mediar uma solução diplomática para o conflito transfronteiriço e evitar uma escalada. Amos Hochstein, conselheiro sênior do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se com autoridades em Beirute nesta terça-feira, na tentativa de acalmar as tensões. Uma guerra entre os dois inimigos fortemente armados poderia ser devastadora para ambos os países e provocar baixas civis em massa. Acredita-se que o arsenal de foguetes do Hezbollah seja muito maior do que o do Hamas.

"A todos interessa resolver isso de forma rápida e diplomática e isso é factível e urgente", declarou Hochstein, considerando que a situação é "grave" e ressaltando que Washington quer evitar "uma guerra em grande escala". Hezbollah divulga fotos de Haifa Pouco antes do anúncio, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse que o Hezbollah seria destruído no caso de uma "guerra total". Katz deu essas declarações depois que o Hezbollah divulgou imagens que, segundo o próprio movimento garantiu, foram feitas por um drone em Haifa, cidade portuária no norte de Israel.