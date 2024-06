Inglaterra: polícia prende manifestantes que jogaram tinta em Stonehenge

A polícia do Reino Unido prendeu dois integrantes do grupo de Just Stop Oil que jogaram um pó de tinta laranja no Stonehenge, histórico monumento de pedras localizado no sudoeste do país, nesta quarta-feira, 19. A ação ocorreu um dia antes do solstício de verão europeu, durante uma manifestação que pediu a assinatura do governo em um tratado para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis até 2030.

Os dois manifestantes foram identificados pelo próprio grupo como sendo Niamh Lynch, uma estudante de 21 anos da Universidade de Oxford, e Rajan Naidu, um homem de 73 anos da cidade de Birmingham.

"Stonehenge no solstício tem tudo a ver com celebrar o mundo natural, mas veja o estado em que (o mundo) se encontra. Todos temos o direito de viver uma vida livre de sofrimento, mas a queima contínua de petróleo, carvão e gás tem nos levado à morte e ao sofrimento em uma escala sem precedentes", afirmou Lynch em nota divulgada pelo grupo.