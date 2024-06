Hezbollah ameaça Israel e Chipre, no contexto da guerra em Gaza

"O inimigo sabe muito bem que nos preparamos para o pior [...] e que não haverá nenhum lugar [...] a salvo de nossos foguetes", afirmou o líder do Hezbollah, grupo que tem força política significativa no Líbano.

Nasrallah também fez ameaças ao Chipre, afirmando que o país do Mediterrâneo Oriental e membro da União Europeia seria considerado como "parte da guerra" se autorizasse Israel a usar seus aeroportos e bases para atacar o Líbano.

O chefe do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, advertiu, nesta quarta-feira (19), que "nenhum lugar" de Israel estará a salvo de seus mísseis se o governo israelense, que trava uma guerra contra o movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza, abrir uma nova frente de batalha em sua fronteira norte.

O Exército israelense anunciou na terça-feira que tinha uma "ofensiva" preparada contra o Hezbollah, apoiado e financiado pelo Irã, após semanas de intensificação do fogo trocado de ambos os lados da fronteira.

O Hezbollah afirmou hoje que disparou "dezenas de foguetes Katyusha e projéteis de artilharia" contra o norte de Israel, em resposta a bombardeios israelenses no sul do Líbano, que mataram quatro de seus combatentes.

- 'Pôr fim ao conflito' -

"Recebemos novas armas, desenvolvemos algumas de nossas armas [...] e estamos guardando outras para os próximos dias", sustentou o chefe do movimento libanês, que perdeu um de seus comandantes em um bombardeio israelense na semana passada.

O Exército de Israel afirmou ontem que havia aprovado e validado "planos operacionais para uma ofensiva no Líbano" e o chanceler israelense, Israel Katz, ameaçou destruir o Hezbollah em uma "guerra total".

Horas depois, o Exército israelense bombardeou alvos do Hezbollah no sul do Líbano.

A escalada bélica coincidiu com a visita a Beirute de um emissário do presidente americano Joe Biden, Amos Hochstein, que considerou "urgente" reduzir as tensões na fronteira entre Israel e Líbano.

Hochstein também defendeu o plano de cessar-fogo para a Faixa de Gaza apresentado em 31 de maio por Biden.