Federação patronal francesa considera 'perigosos' programas de extrema direita e esquerda

Em um documento, a Medef detalhou as "dez condições para o sucesso econômico da França" menos de duas semanas antes do primeiro turno das eleições legislativas antecipadas.

A federação patronal francesa Medef disse, nesta quarta-feira (19), que os programas econômicos do Reagrupamento Nacional (RN), de extrema direita, e da Nova Frente Popular (NFP), de esquerda, que lideram as pesquisas para as legislativas de 30 de junho e 7 de julho, são "inadequados" e "perigosos".

"Se esses programas forem implementados em 2024 ou mais tarde", levariam a "aumentos de impostos (...), a saída de investidores estrangeiros e a falências maciças de empresas e, portanto, perda de empregos", alertou.

As promessas eleitorais da aliança de esquerda do NFP, do RN e do Executivo centrista se multiplicaram desde que o presidente francês, Emmanuel Macron, dissolveu a Assembleia Nacional, a Câmara Baixa, em 9 de junho.

A Medef advertiu que as propostas são muitas vezes caras ou não têm financiamento claro, e surgem em um momento de finanças públicas "frágeis", um clima econômico "muito incerto" e "concorrência internacional acirrada".