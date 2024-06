Exposição relembra como crianças latinas viram a libertação de Paris

Como as crianças da América Latina viram a libertação de Paris em 1944? Uma exposição organizada pela Casa da América Latina na capital francesa mostra uma seleção de desenhos, além de uma antologia de manchetes de jornais da época.

As palavras "Morte ao opressor" e "Viva a França livre" acompanham o desenho de um avião francês bombardeando uma suástica em chamas. As mãos que o pintaram em 1944 não eram francesas, mas sim as de um estudante de 12 anos da escola Sagrada Família de Montevidéu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como este, cerca de 40 desenhos de crianças uruguaias e argentinas estão expostos na Maison de l'Amérique Latine, em Paris.