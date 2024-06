Estudantes palestinos em Cuba também vivem a guerra

A milhares de quilômetros de Gaza, Samar Alghoul, uma estudante de medicina em Cuba, viveu os oito meses de guerra entre Hamas e Israel no dilema de voltar à sua terra para estar ao lado de sua família ou seguir se preparando para conquistar seu sonho profissional.

Samar, que divide quarto com outras seis meninas em uma residência estudantil em Havana, disse que muitas vezes quis voltar para ficar com sua mãe, irmã e dois irmãos a Gaza. "É mais fácil para mim estar com eles do que com todos esses pensamentos", sem saber "o que bebem, o que comem, onde dormem".

Mas esquece essas ideias quando se lembra do que sua mãe lhe disse em raras ligações: "Estamos orgulhosos de você, de que temos um membro da família fora de Gaza, para estudar medicina", narra à AFP a jovem de 21 anos.