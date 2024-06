Empresas investem para atrair migrantes para trabalhar em Nebraska

Cursos de inglês, férias flexíveis, moradia... empresas estão tentando atrair trabalhadores estrangeiros para o Nebraska, no meio-oeste dos Estados Unidos, que enfrenta a escassez de mão-de-obra.

- Cursos de inglês -

"Exigimos que todos aqui aprendam inglês", explica Diane Temme-Stinton, que dirige a TMCO, uma empresa familiar com 230 funcionários na capital Lincoln.

As aulas são ministradas na TMCO no horário de trabalho. São consideradas como treinamento", diz. "Trata-se também de ensinar nossa cultura e de aprender com eles", diz.