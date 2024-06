Dois ecologistas são presos após pichar o Stonehenge

Dois ativistas da organização ecologista Just Stop Oil foram presos, nesta quarta-feira (19), por pichar os monolitos do Stonehenge, anunciaram a polícia e o próprio grupo de defesa do meio ambiente.

A polícia de Wilshire, no sudoeste da Inglaterra, informou em um comunicado que prendeu dois suspeitos, enquanto o Just Stop Oil, que pede o fim da exploração de combustíveis fósseis, reivindicou a responsabilidade da ação, assegurando que a pintura em pó utilizada "desaparecerá em breve com a chuva".

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois homens correndo em direção às enormes pedras que foram um círculo no sítio pré-histórico do sudoeste da Inglaterra, pichando os monolistos com um pó laranja, enquanto algumas pessoas tentam impedi-lo.