Dinamarca coloca Inglaterra à prova na segunda rodada da Euro

Depois de começar a Eurocopa com uma vitória magra sobre a Sérvia (1 a 0), a Inglaterra pode conseguir a classificação para as oitavas de final nesta quinta-feira (20), contra a Dinamarca, na segunda rodada do Grupo C.

Dominantes no primeiro tempo, os 'Three Lions' não conseguiram se impor depois do gol de Jude Bellingham (13 minutos), no jogo mais pobre ofensivamente (11 finalizações no total) dos últimos 44 anos em Eurocopas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A grande diferença entre a expectativa sobre uma equipe com talento de sobra e o desempenho mostrado na estreia não é algo novo, e as críticas ao técnico Gareth Southgate não demoraram a ressurgir.