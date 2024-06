Culinária se torna uma alternativa para ajudar na integração no Reino Unido

As receitas propostas vão desde tabule até shawarma de frango, passando por ensopado de berinjela.

Cada uma das equipes de dois integrantes tem a tarefa de cozinhar um dos seis pratos do cardápio do dia, sob a supervisão dos professores Najee e Sanobar, que lhes dão conselhos e, às vezes, colocam a mão na massa.

Os aprendizes de cozinheiro trabalham nos fogões da associação Migrateful, em Londres, para preparar as receitas familiares de Faten, uma síria refugiada no Reino Unido.

"Quando cozinhamos juntos e dividimos comida, criamos um vínculo, aprendemos sobre as pessoas com quem comemos, sobre sua cultura, sua vida", explica Najee à AFP.

E ao final do curso, todos compartilham os frutos de seu trabalho.

Durante três horas, os alunos londrinos se empenham em aprender as receitas desses professores que são refugiados, enquanto se escuta o som das facas cortando, o ruído das panelas e o crocante dos vegetais em óleo fervendo, com uma trilha sonora oriental de fundo.

Najee, que prefere não revelar seu sobrenome, fugiu do Afeganistão em 2021 quando os talibãs retomaram o poder.

Depois de nove meses percorrendo as estradas do Irã, Turquia, Grécia e França, passando noites sob pontes ou em estações de trem, chegou ao Reino Unido em junho de 2022.

Primeiro, ficou abrigado em um albergue para imigrantes do governo britânico no sul de Londres, sofrendo por não poder trabalhar ou estudar e compartilhando alojamento com estranhos.

"Fiquei muito deprimido nos primeiros meses e ficava muito tempo em meu quarto", explica.

- "Um profissional" -

Tudo mudou para ele quando se uniu ao Migrateful, uma organização de caridade composta essencialmente por refugiados e migrantes, que oferecem cursos de culinária para o grande público.

Najee sabia que tinha talento para a cozinha desde que era adolescente, quando seus amigos lhe pediam que preparasse pratos para eles.