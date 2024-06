Comunicado do Business Wire :1NCE

1NCE, uma empresa que oferece uma plataforma de software para produtos conectados, expandiu hoje sua presença IoT, oferecendo seu software e conectividade a clientes brasileiros. A 1NCE é apoiada pela operadora de rede local Claro. A 1NCE é uma líder no setor de IoT em rápido crescimento, fornecendo ferramentas de software e conectividade global para 173 países ao longo da vida útil dos dispositivos. É a melhor opção para empresas brasileiras que precisam de acesso irrestrito à IoT a nível nacional, além de opções fáceis de expansão para praticamente qualquer lugar do mundo. Os clientes agora podem se inscrever on-line na 1NCE por R$70,00 para um período de dois anos - aproximadamente metade da taxa de mercado atual. Para empresas locais que buscam expansão internacional, a assinatura do 1NCE Lifetime Flat é simples: os clientes podem implantar, conectar e gerenciar sensores de IoT em todo o mundo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No Brasil, nunca foi tão fácil coletar dados de dispositivos de forma segura e confiável e transformá-los em inteligência acionável. A parceria com a Claro e sua sólida infraestrutura local ajuda a cumprir a missão da empresa: oferecer IoT verdadeiramente transfronteiriça e preparada para o futuro, sem incertezas ou problemas. A sede regional da 1NCE em São Paulo, autorizada pela Anatel (agência nacional de telecomunicações do Brasil), oferece gerenciamento de dados, equipe dedicada, faturamento e logística locais para acelerar o atendimento de pedidos e facilitar o início do uso da IoT pelos clientes.

Arthur Lobato, vice-presidente da 1NCE na América Latina: "O Brasil é um mercado crucial para a 1NCE, e eu dou crédito à nossa grande equipe por trabalhar arduamente para obter a aprovação da Anatel. Estamos entusiasmados em nos unir à Claro para acelerar a adoção da IoT por empresas de todos os portes. Agora, as empresas brasileiras têm acesso à tecnologia revolucionária que os líderes de mercado utilizam para alcançar o sucesso." Com sede na Alemanha e escritórios em 13 países, a 1NCE continua a se destacar como um novo padrão em IoT. A empresa apoia as ideias dos clientes desde o início de seus projetos, fornecendo a conectividade ideal ao longo de todo o ciclo de vida dos dispositivos. Em diversos setores, é possível realizar experimentos desde o começo, sem incorrer em grandes despesas que possam inviabilizar os planos. Um excelente exemplo é o setor de gerenciamento de frotas: a Hinova, fornecedora líder de soluções de proteção veicular no Brasil, fez uma parceria com a 1NCE para aumentar a estabilidade, flexibilidade e autonomia no rastreamento de frotas. Todos os SIM Cards e chips da 1NCE são entregues ativos e prontos para implantação, incluindo a funcionalidade de bloqueio de IMEI para evitar fraudes. A comutação contínua está disponível para todos os padrões de rádio (2G, 3G, 4G, LTE-M e NB-IoT). O atendimento ao cliente é oferecido em português e em mais 24 idiomas.

Novos clientes podem começar hoje mesmo na loja online da 1NCE Brasil. Sobre a 1NCE A 1NCE oferece uma plataforma de software para produtos conectados que proporciona uma IoT preparada para o futuro e sem complicações em 173 países e regiões. A plataforma permite que os clientes coletem dados de dispositivos de forma fácil, segura e confiável, transformando-os em inteligência acionável. Isso acelera o tempo de colocação no mercado dos projetos de coleta de dados em meses, aumenta a vida útil dos dispositivos em anos e permite o gerenciamento eficiente dos sensores desde a implantação inicial até o final do ciclo de vida do produto. Mais de 20.000 usuários e 60 empresas da Fortune 500 confiam na 1NCE, com 22 milhões de produtos conectados em todo o mundo. Saiba mais em www.1NCE.com siga nossas páginas de Facebook, LinkedIn e Twitter. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240619551748/pt/