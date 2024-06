Coletivo salva último cinema associativo de Paris com a colaboração de Scorcese e Tarantino

Um grupo de cinéfilos anunciou nesta quarta-feira (19) a compra do último cinema associativo independente de Paris, após anos de mobilização e com o apoio de grandes nomes do setor, incluindo Martin Scorsese e Quentin Tarantino.

O cinema La Clef foi fundado em 1973 e foi um dos poucos espaços culturais alternativos que sobreviveram à especulação imobiliária no Bairro Latino, uma área histórica de Paris que se tornou um bairro rico.

Após seu fechamento em 2018, artistas, cinéfilos, associações culturais e moradores locais decidiram ocupar o prédio.